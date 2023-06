Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Gelber Rauch löst Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus

Weiterstadt (ots)

Am Mittwochvormittag (21.6.) gegen 7.30 Uhr meldeten sich Bürger bei der Rettungsleitstelle und teilten mit, eine gelbe Rauchentwicklung über der Riedbahn beobachten zu können. Umgehend rückten Polizei und Feuerwehr zusammen aus. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Rauch aus einer Firmenhalle in der Straße "In der Krümme".

Ersten Ermittlungen zufolge soll dort im Rahmen von Reinigungs- und Metallarbeiten, Salpetersäure aus einer Maschine und über die Abzugsanlage ausgetreten sein. Nach Bekanntwerden des Vorfalls wurde das betroffene Firmengebäude sofort evakuiert. Es erging unmittelbar eine Rundfunkwarnmeldung, in der die Anwohner dazu angehalten wurden, Fenster und Türen zu schließen.

Die Feuerwehr dämmte die Gasentwicklung mittels Sprühnebel umgehend ein. Im Zuge dessen kam es zu keinem weiteren Stoffaustritt. Im Rahmen des Einsatzes verletzten sich nach aktuellem Stand zwei Feuerwehrmänner. Sie kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Streife der Stadtpolizei klagte ebenfalls über Reizungen im Hals und wird sich vorsorglich zur Abklärung in ärztliche Behandlung begeben.

Aktuell sind Einsatzkräfte der Feuerwehr zur weiteren Sicherung des betroffenen Behältnisses auf dem Firmengelände noch vor Ort. Gegen 9.30 Uhr wurden alle weiträumigen Absperrungen aufgehoben und die Rundfunkwarnmeldung zurückgenommen. Die Abteilung für Umwelt- und Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Darmstadt wurde informiert. Die Experten der Umweltgruppe von der Kriminaldirektion Südhessen (ZE20) haben die Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall übernommen.

