POL-HP: Verkehrsunfallflucht zwischen Litzelbach und Hammelbach, L 3346, Höhe "Hasental"

Grasellenbach / Wald-Michelbach (ots)

Die Geschädigte PKW - Fahrerin befuhr am 21.06.2023, 05.55 Uhr mit ihrem schwarzen DB Vito die L 3346 aus Richtung Wahlen kommend in Richtung Litzelbach. In Höhe "Hasental" kam der Geschädigten dann der Pkw der Verursacherin entgegen. Während der Vorbeifahrt beider Pkw´s aneinander berührten sich beide Außenspiegel. Der Außenspiegel der Geschädigten wurde dabei beschädigt. Die Verursacherin entfernte sich nach dem Anstoß unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am Außenspiegel der Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 600.- Euro. Hinweise auf den Verursacher gibt es nicht.

