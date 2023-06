Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Rollerdiebe in der Heinestraße

Täter flüchten nach Ansprache /Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwei noch unbekannte Täter haben am späten Dienstagabend (20.6.) versucht, einen Motorroller in der Heinestraße zu entwenden. Gegen 22.30 Uhr hatten Zeugen das kriminelle Treiben beobachtet und das Duo angesprochen, als sie im Begriff waren, den entwendeten Roller die Straße entlang zu schieben. Als die Unbekannten die Zeugen bemerken, ergriffen beide sofort die Flucht und ließen den beschädigten Roller zurück. Zu ihrer Beschreibung ist bekannt, dass sie auf ein Alter zwischen 14 und 20 Jahren sowie eine Körpergröße von etwa 1,70 bis 1,80 Meter geschätzt wurden. Beide waren dunkel bekleidet. Ihre Frisuren wurden als "Vogelnest" beschrieben. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt weitere sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell