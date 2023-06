Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/Roßdorf: Ordnungshüter führen zahlreiche Verkehrskontrollen durch

Zwei Autofahrer berauscht am Steuer, eine Waffe sichergestellt

Mühltal / Roßdorf (ots)

28 kontrollierte Autos und 53 kontrollierte Personen sind das Ergebnis zahlreicher Verkehrskontrollen, die Beamte von der Polizei in Ober-Ramstadt, mit tatkräftiger Unterstützung von Einsatzkräften der hessischen Bereitschaftspolizei am Montagabend (19.6.) in der Zeit zwischen 17 und 1 Uhr, unter anderem im Bereich Mühltal "Kühler Grund", durchgeführt haben.

Zwei gestoppte Autofahrer werden sich wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen strafrechtlich verantworten müssen und ein 22-Jahre alter Beifahrer wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Mann aus Münster hatte eine Schusswaffe samt Munition bei sich im Fußraum mitgeführt, ohne dass er dafür eine Waffenerlaubnis vorzeigen konnte. Es erfolgte die Sicherstellung der Waffe und die vorläufige Festnahme des 22-Jährigen. Er kam mit zur Wache, von der er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen wurde.

Ähnlich erging es einem 50-Jährigen aus Erzhausen, den die Beamten gegen 23.50 Uhr in seinem Twingo am "Kühlen Grund" stoppten. Weil er Anzeichen für den Konsum von Drogen aufwies, endete seine Fahrt noch an Ort und Stelle. Auf der Dienststelle schlossen sich eine Blutprobenentnahme und die Einleitung des Strafverfahrens an. Wenige Stunden zuvor war ein 37 Jahre alter Mann am Steuer eines Ford Fiestas auf der Bundesstraße 38 bei Roßdorf ins Visier der Ordnungshüter geraten. Bei seiner Überprüfung zeigte sich, dass auch er Anzeichen des Drogenkonsums aufwies. Seine Fahrt endete ebenfalls gegen 21.15 Uhr, mit seiner vorläufigen Festnahme, auf der Wache. Dort erfolgten die Anzeigenerstattung und seine Blutprobenentnahme.

