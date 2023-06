Brensbach (ots) - Am Montagmittag (19.6.) führten Beamte der Polizeistationen Höchst und Ober-Ramstadt Lasermessungen auf der Bundesstraße 38 zwischen Kühlem Grund und Brensbach, in Höhe des dortigen Klärwerks, durch. An der Kontrollstelle ist die Geschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt. Zwischen 15.15 Uhr und 17.30 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter 45 der 120 ...

