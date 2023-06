Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Gemeinsame Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

33 Verstöße geahndet

Brensbach (ots)

Am Montagmittag (19.6.) führten Beamte der Polizeistationen Höchst und Ober-Ramstadt Lasermessungen auf der Bundesstraße 38 zwischen Kühlem Grund und Brensbach, in Höhe des dortigen Klärwerks, durch. An der Kontrollstelle ist die Geschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt.

Zwischen 15.15 Uhr und 17.30 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter 45 der 120 angemessenen Kraftfahrzeuge. Hierbei konnten 22 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Drei Fahrzeugführer müssen sich nun in einem eingeleiteten Bußgeldverfahren verantworten. 19 Verkehrsteilnehmer kamen mit einem Verwarnungsverfahren davon.

Während der Verkehrskontrollen stellten die Beamten weiterhin fünf Gurtverstöße, drei Verstöße gegen die Ladungssicherung, einen weiteren Verstoß wegen Überladung sowie eine Zuwiderhandlung wegen des Benutzens eines Mobiltelefons am Steuer fest. Zudem kam es in einem Fall zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Die Verantwortlichen müssen sich nun in Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

