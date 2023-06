Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/ Nieder-Ramstadt: Container aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Wer hat den Abtransport der Beute bemerkt?

Mühltal (ots)

In der Nacht zum Dienstag (19.-20.6.) haben Kriminelle von einer Baustelle in der Rheinstraße mehrere Baumaschinen im Wert von mindestens 3000 Euro entwendet. Für den Abtransport ihres Diebesgutes, darunter unter anderem eine Kettensäge sowie eine Verdichtungsramme, dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Die Werkzeuge waren in einem Container gelagert, zu dem sich die noch Unbekannten gewaltsam Zugang verschafft hatten. Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ermittelt in diesem Fall und ist für alle sachdienlichen Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06154/63300, zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell