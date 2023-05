POL-DADI: Darmstadt-Arheilgen: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt/Polizei sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein (ots) - Der Polizei in Südhessen wurden von einer vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmerin am Donnerstag (18.05.) in der Gemarkung Alsbach-Hähnlein auf der L 3112 in der Nähe der A 5 vermeintliche Klimaaktivisten gemeldet, deren Tathandlung des Festklebens augenscheinlich unmittelbar bevorstünde. Die alarmierten Streifen konnten zwar keine ...

mehr