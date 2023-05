Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Einbruch in Baucontainer; Hinweisgeber gesucht

Bad Wildbad (ots)

Aufgebrochen worden ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Baucontainer im Calwer Stadtteil Bad Wildbad.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben noch unbekannte Täter einen Baucontainer in der Paulinenstraße aufgebrochen. Aus dem Inneren wurden über ein Dutzend Elektrogeräte im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Der Polizeiposten in Bad Wildbad hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 07051 1610 beim Polizeirevier in Calw zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell