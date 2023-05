Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verletzter Radfahrer nach Unfall durch falsches Überholen - Zeugen gesucht-

In der Wurmbergstraße hat sich vergangenen Freitagnacht ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto-Fahrer und einem E-Bike Lenker ereignet. Gegen 21:40 Uhr befuhr ein 56-jähriger E-Bike-Lenker die Wurmbergerstraße in Richtung Haidachstraße, als er von einem hinter ihm fahrenden Pkw überholt wurde. Offenbar aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand während des Überholvorganges, musste der E-Bike-Fahrer nach rechts ausweichen, blieb mit seinem Pedal am Bordstein hängen und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht. Der Auto-Fahrer setzte unterdessen seine Fahrt unbeirrt fort.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, sowie Personen, die Hinweise zum Unfallbeteiligtem Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer 097231/186-3111

