Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Mehrere Alleinunfälle

Am Samstag, 16.09.2023 kam es gegen 22:00 Uhr auf der Bundesstraße 27 zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Der 41-jährige Fahrer eines Pkw BMW X4 befuhr die B 27 von der Leipziger Straße kommend in Richtung Künzell. Aus Unachtsamkeit kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 32000 Euro.

Am Sonntag, 17.09.2023, ereignete sich um 00:18 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen Niederode und Fulda-Galerie ein Alleinunfall. Ein mit zwei Personen besetzter Pkw Audi A6 Avant befuhr die Straße Im Strickefeld in Richtung Fulda und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einem Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte zunächst gegen eine Leitplanke und überfuhr anschließend ein Verkehrszeichen. Danach fuhr der Audi über eine angrenzende Grünfläche und kam schließlich auf einem Acker zum Stehen. Der Beifahrer blieb unverletzt, der 46-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Da er allerdings auch unter Alkoholeinfluss stand, wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Am Pkw entstand Totalschaden, mit den beschädigten Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden in Höhe von 27500 Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall, an dem nur ein Pkw beteiligt war, ereignete sich am 17.09.2023 um 03:50 Uhr in der Straße Abtstor in Fulda. Der 26-jährige Fahrzeugführer fuhr von der Straße Am Hopfengarten in Richtung Abstor. Der Pkw Mercedes kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen hohen Bordstein und landete auf einer Grünfläche. Die Ursache für dieses Fahrverhalten lag im übermäßigen Alkoholgenuss des Fahrers. Da er sich beim Unfall verletzte, wurde die erfoderliche Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Der Pkw war erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10000 Euro.

PHK Weinrich, Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell