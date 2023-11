Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Überholen kollidiert

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Ravardistraße / Dinxperloer Straße / Westend / Meckenemstraße;

Unfallzeit: 20.11.2023, 16.20 Uhr;

Zwei Pedelecs sind am Montag in Bocholt zusammengestoßen. Ein 73 Jahre alter Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Bocholter wollte gegen 16.20 Uhr bei Grünlicht von der Ravardistraße nach rechts in die Dinxperloer Straße abbiegen. Dabei kollidierte der Mann mit einer von rechts kommenden 35-Jährigen: Die Bocholterin hatte von der Ravardistraße kommend in Richtung Westend fahren wollen und dabei den 73-Jährigen rechts überholt. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten ins Krankenhaus. (to)

