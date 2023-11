Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbrecher durchsuchen Räume

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Schlesierring;

Tatzeit: 20.11.2023, zwischen 14.30 Uhr und 18.15 Uhr;

Unbekannte sind am Montag tagsüber in ein Wohnhaus in Gescher eingedrungen. Um in das Gebäude am Schlesierring zu gelangen, hatten die Einbrecher ein Fenster aufgehebelt, ebenso eine Terrassentür. Sie durchsuchten das Innere. Es ist noch unklar, ob die Einbrecher etwas gestohlen haben. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell