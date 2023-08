Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Kabeldiebstahl im Bereich Hanau - Bundespolizei sucht Zeugen

Hanau (ots)

Unbekannte Täter haben an der Bahnstrecke zwischen Hanau-Wolfgang und Rodenbach insgesamt 110 Erdungskabel entwendet und damit einen Schaden von rund 40.000 Euro verursacht. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG hatten die fehlenden Kupferkabel am Montagmorgen festgestellt und die Bundespolizei verständigt. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass die Täter an insgesamt 45 Strommasten die dort angebrachten Erdungskabel abgetrennt und entwendet hatten. Zu Störungen im Bahnbetrieb kam es durch die fehlenden Kabel nicht. Es wird seitens der Bahn jedoch ein erheblichen Arbeitsaufwand nötig sein die fehlenden Kabel zu ersetzen.

Zu den laufenden Ermittlungen der Bundespolizei wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls werden Zeugen gesucht. Personen die an der Bahnstrecke Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Diebstahl stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell