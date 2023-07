BPOL-F: Festnahme nach sexueller Belästigung

Frankfurt am Main (ots) - Am vergangenen Wochenende habe Beamte der Bundespolizei insgesamt vier Haftbefehle im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt. Der erste Haftbefehl richte sich gegen einen 43-jährigen wohnsitzlosen Mann, den die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Diebstahls suchte. Bei ihm stand noch eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten im Raum, die er nach seiner Verhaftung in der Justizvollzugsanstalt ...

mehr