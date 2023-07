BPOL-F: Bundespolizei vollstreckt vier Haftbefehle

Frankfurt am Main (ots) - Wiedererkannt und festgenommen haben Beamte der Bundespolizei am Montagmorgen einen 20-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen. Der hatte am Sonntag einem 35-jährigen amerikanischen Touristen einen Koffer im Hauptbahnhof Frankfurt am Main gestohlen. Den Koffer, in dem sich neben persönlichen Sachen, Ausweisdokumenten auch ein hochwertiges Tablet befand, hatte der 20-Jährige in einem ...

