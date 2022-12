Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchte Unfallflucht

Weimar (ots)

Am Donnerstag gegen 00:00 Uhr teilte ein Bürger der Polizei mit, dass er auf seinem Heimweg in der Leibnizallee Unfalltypische Geräusche wahrgenommen hätte. Ein Pkw-Fahrer versuchte vermutlich in sehr auffälliger Fahrweise einzuparken. Nachdem er gegen einen stehenden Pkw gefahren war, wollte er sich vom Unfallort zu entfernen. Dabei lief seine Beifahrerin bei geöffneter Tür neben dem Pkw her. Schließlich hielt der Fahrer an. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten stellten bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,52 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Glücklicherweise entstand kein Personenschaden. Am Fahrzeug des Verursachers entstand Sachschaden von 500 Euro. Der Schaden an dem Pkw des Geschädigten beläuft sich ca. 5.000 Euro.

