Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kurz unaufmerksam

Reichenbach (ots)

Am Mittwoch gegen 14:10 Uhr ereignete sich am Abzweig Reichenbach ein Verkehrsunfall. Hier befuhr eine junge Frau mit ihrem Pkw die Landstraße aus Richtung Kreuzstraße kommend und musste auf Grund von Gegenverkehr halten. Dies übersah die nachfolgende Fahrzeugführerin und fuhr auf die Wartende auf. Beide Fahrzeuginsassen verletzten sich leicht und mussten medizinisch behandelt werden. An den Fahrzeuge entstand Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

