LPI-J: Mehrfach im Stadtgebiet beraubt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Weil eine 39-Jährige Dienstagabend ihren Rucksack verlor, konnte sie des Ladendiebstahls überführt werden. Am späten Nachmittag begab sich die Frau in einen Supermarkt in der Jenaer Straße in Eisenberg. Hier verstaute sie mehrere Süßwaren im Wert von über 30 Euro in ihrem mitgeführten Rucksack. Beim Verlassen des Marktes sprachen Mitarbeiter die Frau an, ob sie die Waren nicht bezahlen wolle. Daraufhin flüchtete sie flinken Fußes, ...

