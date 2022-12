Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken Fahrzeug geführt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagmittag kontrollierten Beamte der Polizei Saale Holzland einen 47-jährigen Fahrer eines Pkw Toyota. Hierbei stellten sie erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest, was ein durchgeführter Test mit 2,37 Promille bestätigte. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. Überdies wies der Toyota frische Unfallspuren auf, was auf Nachfrage vom Fahrzeugführer bestätigt wurde. Dieser gab an in den frühen Morgenstunden am 12. Dezember 2022 in Kursdorf mit einer Leitplanke kollidiert zu sein. Diese sei aber nicht beschädigt worden. Bei der Prüfung stellte sich dies anders dar, sodass gegen den 47-Jährigen noch eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gefertigt wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell