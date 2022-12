Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohrringe kurz vor Weihnachten

Jena (ots)

Neue Ohrringe besorgen wollte sich am Dienstagmittag eine 15-Jährige in einem Geschäft in der Goethestraße. Jedoch konnte eine Mitarbeiterin beobachten, wie die Jugendliche die Umkleide mit den verpackten Ohrringen die Umkleide betrat, jedoch ohne Selbige diese wieder verließ. Bei einer Nachschau konnte sodann die leere Umverpackung aufgefunden und im Anschluss die 15-Jährige zur Rede gestellt werden. Ohne Ohrringe, jedoch mit einer Anzeige, trat die Jugendliche sodann ihrem Heimweg mit ihrer Schulklasse nebst Lehrpersonal an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell