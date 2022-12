Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 21.12.2022 gegen 09:50 Uhr fuhren zwei Transporterfahrer auf der Landstraße zwischen Oettern und Mellingen im Gegenverkehr. In einer Kurve geriet einer der Fahrer zu weit in die Fahrbahnmitte. Daraufhin versuchte er nach rechts auszuweichen um wieder auf seine Fahrbahn zu gelangen. In der weiteren Folge touchierte einen Leitpfosten und landete im Straßengraben. Personen wurden nicht verletzt, am Trans- porter entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell