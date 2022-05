POL-MR: Gießen: Neues Motorrad mit Elektroantrieb - Pilotversuch beim Polizeipräsidium Mittelhessen

Marburg-Biedenkopf (ots) - Eine Seniorin zeigte am Dienstag (3. Mai) einen Betrug an, durch den sie über 57.000 Euro verloren hat. "Love-scam" oder "romance-scam" wird die Masche genannt, die in diesem Fall der Frau zum Verhängnis wurde: Ganz typisch für diese Masche geriet sie über Facebook in Kontakt mit einem angeblichen Schiffsingenieur. Im weiteren Verlauf blieben die beiden über den Messengerdienst "Hangout" in ...

