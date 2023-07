Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen, um möglichen Rotlichtverstoß aufzuklären

Bad Nenndorf (ots)

(eic) Bereits am Nachmittag des 07.07.2023 kam es an der Kreuzung "Drei-Steine" am Ortseingang Bad Nenndorf gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Es blieb zum Glück bei Sachschäden.

Unklar ist bislang, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Eine 48-jährige Rodenbergerin befuhr die Rodenberger Allee bzw. B442 aus Rodenberg geradeaus in Richtung Bad Nenndorf. Eine 21-jährige Nenndorferin fuhr auf der Rodenberger Allee aus Bad Nenndorf kommend an die Kreuzung heran, um nach links auf die B65 in Richtung Barsinghausen abzubiegen.

Da beide unterschiedliche Angaben zum Schaltzustand der Ampel machten, bittet die Polizei Bad Nenndorf nun mögliche Zeugen des Unfalls, die Auskunft über die Ampelphasen zum Unfallzeitpunkt machen können, sich unter den bekannten Erreichbarkeiten zu melden.

