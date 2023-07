Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Vier Festnahmen nach Diebstählen im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Samstag eine 20-jährige Frau mit ihrer 23-jährigen Komplizin festgenommen, die gegen 14 Uhr einem 46-jährigen Touristen aus Saudi-Arabien im Frankfurter Hauptbahnhof das Portemonnaie gestohlen hatten. Die Beamten hatten das diebische Duo beobachtet wie sie beim Einstieg in den ICE 627 ihr Opfer in ein Gespräch verwickelten, was eine der Beiden nutzte, um das Portemonnaie aus der Hosentasche ihres Opfers zu ziehen. Als die zwei jungen Frauen den Bahnsteig verlassen wollten, klickten die Handschellen und Beide wurden festgenommen. Der Reisende, der den Diebstahl noch nicht bemerkt hatte, war doch sichtlich erstaunt als die Beamten ihm sein Portemonnaie, in dem sich neben etwa 600 Euro Bargeld mehrere Kreditkarten befanden, wieder aushändigten.

Zur Festnahme des zweiten diebischen Duo`s kam es am Sonntagabend, als Beamte der Bundespolizei eine 32-jährige Frau mit ihrem 31-jährigen Komplizen im Frankfurter Hauptbahnhof festnahmen. Die hatten kurz zuvor am abfahrbereiten ICE 1537 einem 69 Reisenden die Reisetasche gestohlen. Gegen alle vier Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell