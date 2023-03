Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Kellereinbrüche im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am vergangenen Wochenende verzeichnete die Polizei mehrere Kellereinbrüche im Karlsruher Stadtgebiet. Die Diebe hatte sich es dabei offenbar auf Werkzeuge und Sportzubehör abgesehen.

Über ein Kellerfenster verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Reinhold-Frank-Straße und durchwühlten anschließend mehrere Kellerabteile. Aus einem Kellerraum entwendeten die Diebe Sportzubehör im Wert von etwa 150 Euro und flüchteten anschließend offenbar auf gleichem Weg nach draußen. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 500 Euro.

In der Kaiserallee gelangten Einbrecher auf bislang unbekannte Weise in die Kellerräume eines Anwesens und nahmen dort Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro an sich.

Werkzeuge waren offenbar auch bei einem Einbruch in der östlichen Innenstadt das Ziel der Täter. Die Diebe drangen in ein Wohngebäude in der Kaiserstraße ein, beschädigten die Schlösser mehrerer Kellerabteile und entwendeten schließlich verschiedene Werkzeuge. Ob die Unbekannten weiteres Diebesgut erbeuteten, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Auch in der Südweststadt stellten Anwohner eines Mehrparteienhauses in der Putlitzstraße mehrere aufgebrochene Kellerabteile und eine gewaltsam geöffnete Kellertüre fest. Der entstandene Sach-und Diebstahlsschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Rufnummer 0721/666-3311 beziehungsweise dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Telefonnummer 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Larissa Großmann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell