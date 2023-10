LPI-J: In Brand gesteckter Kleidercontainer

Stadtroda, Jena (ots) - Unbekannten Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Grundschule in Schlöben einzubrechen. Hierbei hebelten sie vergebens an einer Zugangstür der Schule herum. Der verursachte Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Die Polizei in Stadtroda nahm die Ermittlungen zum Einbruchsversuch auf. Hinweise zum versuchten Einbruch bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 ...

mehr