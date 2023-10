Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer übersehen

Hermsdorf (ots)

Freitagfrüh ereignete sich in der Robert-Friese-Straße in Hermsdorf ein Unfall bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 26-jähriger Transporterfahrer übersah beim Linksabbiegen in die Heinrich-Hertz-Straße einen 31-jährigen Radfahrer, welcher in gleicher Richtung auf dem Radweg unterwegs war. Durch die Kollision stürzte der Zweiradfahrer und verletzt sich dabei leicht am Bein. Ein Rettungseinsatz war nicht nötig.

Die Polizei in Stadtroda nahm die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer auf.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell