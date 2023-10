Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autos aufgebrochen

Weimar (ots)

Am Samstag in den frühen Morgenstunden brach ein 35-Jähriger in der Ernst-Kohl-Straße in Weimar die Fensterscheibe eines dort geparkten Skoda auf und entwendete einen Rucksack aus dem Innenraum. Ein aufmerksamer Anwohner hörte den Vorgang und verständigte umgehend die Weimarer Polizei. Der Täter konnte im Nahbereich schnell aufgegriffen und ihm das Diebesgut abgenommen werden. Auch auf den zum Einbruch verwendeten Schraubenzieher muss der Täter vorerst verzichten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300,00 EUR. Wenige Stunden nach diesem Vorfall meldete sich der Besitzer eines weiteren Skoda, welcher am Rathenauplatz, unfern des ersten Tatortes, geparkt stand. Bei diesem wurden ebenfalls die Fahrzeugfenster aufgehebelt und der PKW durchwühlt. Entwendet wurde aus diesem jedoch nichts. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 500,00 EUR.

