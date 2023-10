LPI-J: Zwei E-Bikes entwendet

Jena (ots) - In der Weigelstraße wurde am Samstagabend kurz vor Mitternacht ein Pkw VW kontrolliert. Der 31-jährige Fahrzeugführer wirkte alkoholisiert, so dass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Hier bestätigte sich der Verdacht mit einem Wert von über 0,8 Promille. Ein 67-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes wurde am Sonntagmorgen, kurz nach Null Uhr, im Georg-Schumann-Weg einer Verkehrskontrolle unterzogen. ...

mehr