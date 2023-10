Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholverstöße festgestellt

Jena (ots)

In der Weigelstraße wurde am Samstagabend kurz vor Mitternacht ein Pkw VW kontrolliert. Der 31-jährige Fahrzeugführer wirkte alkoholisiert, so dass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Hier bestätigte sich der Verdacht mit einem Wert von über 0,8 Promille.

Ein 67-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes wurde am Sonntagmorgen, kurz nach Null Uhr, im Georg-Schumann-Weg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier wurde beim Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt. Der folgende gerichtsverwertbare Test ergab einen Wert von 0,8 Promille.

Ein weiterer Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss konnte am Sonntagmorgen gegen 2:30 Uhr in der Straße Am Anger in Jena festgestellt werden. Die Beamten kontrollierten den 31-jährigen Fahrer eines Pkw VW, welcher schließlich den gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest mit einem Wert von 0,7 Promille absolvierte.

In allen Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

