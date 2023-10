Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Übergriff gesucht

Jena (ots)

In den Morgenstunden des 30.09.2023, einem Samstag, ereignete sich ein sexueller Übergriff zum Nachteil einer 46-jährigen Frau im Stadtteil Winzerla. Dieser ereignete sich zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr im Bereich der Friedrich-Zucker-Straße und Herrmann-Pistor-Straße. Zuvor fuhren sie und der vermeintliche Täter mit dem Bus der Linie 10 aus dem Stadtzentrum nach Winzerla. Bereits hier kam es zu einer körperlichen Annäherung. Nachdem Beide ausgestiegen waren, näherte sich der Täter erneut der Frau. Diese äußerte mehrfach, dass dieser die Handlungen unterlassen soll. Eine Beschreibung des unbekannten Täters war der Frau nicht möglich. Zur Klärung der Tat sowie der Identität des noch unbekannten männlichen Täters sucht die Kriminalpolizei Jena nunmehr Zeugen. Wer Hinweise zum Täter oder der Tat machen kann, oder sich im besagten Zeitraum mit als Fahrgast im Linienbus befunden hat, wird gebeten sich unter 03641 812464 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichen 269226/2023, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell