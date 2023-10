LPI-J: Widerrechtlich bedient

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Großbockedra: Mit fast zwei Promille wurde am Donnerstagabend ein 53-jähriger Fahrer eines Pkw Audi gestellt. Beamte kontrollierten ihn in der Ortslage Großbockedra. Nachdem der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde, erfolgte die Einleitung des fälligen Ermittlungsverfahrens. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

mehr