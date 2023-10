LPI-J: Fast zwei Promille

Jena (ots) - Wie am Donnerstagmittag bekannt wurde, waren Unbekannte widerrechtlich auf einem schulgelänge in der Dammstraße. Hier beschmierten der oder die Täter die Luftmessstation mit grüner und pinker Farbe. Hinweise auf die Verursacher gibt es aktuell nicht. Auch die Schadenshöhe ist noch nicht bezifferbar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr