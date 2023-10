LPI-J: Luftmessstation einer Schule beschmiert

Jena (ots) - Donnerstagvormittag musste ein Zeuge feststellen, dass eine Fassade in der Mittelstraße stark verunreinigt wurde, und das vorsätzlich. Unbekannte hatten mit Kugeln, welche mit oranger und violetter Farbe gefüllt waren, die Fassade beworfen und mehrfach getroffen. Überdies wurde auch ein geparkter Pkw Volvo in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Was die Motivation des oder der unbekannten Täter ...

