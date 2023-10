Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den Samstag 07.10.2023

Leer (ots)

++Diebstahl eines Kleinkraftrades++Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++

Diebstahl eines Kleinkraftrades

Leer- Im Zeitraum vom 04.10.23 bis zum 06.10.23 wurde im Bereich der Heisfelder Straße ein Kleinkraftrad der Marke Kwang Yang in der Farbe Blau/Weiß entwendet. Das Kleinkraftrad befand sich auf einen rückwärtigen Parkplatz eines Mehrparteienhauses. Zeugen, die zum Vorfall Angaben machen können, werden gebeten diese der Polizei in Leer mitzuteilen.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Leer- Am 06.10.23 wurde durch die Polizei gegen 22:15 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich der Christine-Charlotten-Straße durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle des 27-jährigen E-Scooter-Fahrers aus Leer wurde festgestellt, dass der Mann das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Es folgte eine Entnahme einer Blutprobe. Ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Uplengen- Am 07.10.23 wurde der Polizei gegen 04:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Neufirreler Straße im Bereich des Kreisverkehrs Neufirrel mitgeteilt. Hierbei kam ein Transporter mit einem beladenen Anhänger von der Fahrbahn ab und auf dem dortigen Kreisel zum Stehen. Auf der Ladefläche befand sich ein Trecker, welcher durch den Unfall von der Ladefläche kippte. Dabei wurde der Tank des Treckers beschädigt und Betriebsstoffe liefen aus. Der 23-jährige Führer des Transportes befand sich noch an der Unfallörtlichkeit. Beim dem 23-jährigen aus Westerholt konnte eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Moormerland zu kontaktieren.

