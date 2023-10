Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.10.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl eines Skateboards++Flucht nach Unfall im Begegnungsverkehr++

Leer - Diebstahl eines Skateboards

In der Zeit vom 04.10.2023, 21:15 bis zum 05.101.2023, 07:10 Uhr kam es zu einem Diebstahl eines Skateboards, welches im verdeckten Cockpit auf einem Segelboot aufbewahrt wurde. Unbekannte Täter öffneten das Kunststoffverdeck des Bootes, welches an der Wilhelm-Klopp-Promenade liegt und entnahmen das unter einem Tisch gelagerte Board der Marke BTFL, Model Aurelia. Das Skateboard ist im Stil eines Surfbrettes gehalten und an der Oberfläche holzfarben mit dunkelblau abgesetzt. Auf der Unterseite befinden sich hellblaue-weiße Streifen und die Abbildung einer Qualle. Zudem hat das Board hellblaue Rollen. Die Polizei Leer hat den Vorfall aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu informieren.

Moormerland - Flucht nach Unfall im Begegnungsverkehr Am 05.10.2023 kam es um 06:40 Uhr auf der Deichlandstraße zu einem Unfall, als der zurzeit noch unbekannte Fahrer eines Pkw aus einer Kolonne heraus in einem Kurvenbereich trotz unübersichtlicher Verkehrslage überholte. Die Kolonne befand sich hinter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug aus Richtung Emden kommend in Fahrtrichtung Moormerland. Als sich der unbekannte Fahrer auf der Gegenfahrbahn im Kurvenbereich befand, kam ihm ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus Emden entgegen. Der Emder konnte nur durch ein Ausweichmanöver auf dem Seitenstreifen eine Frontalkollision mit dem Verursacher vermeiden. Trotzdem prallten die Seitenspiegel der Fahrzeuge aneinander und es entstand am Fahrzeug des 52-jährigen deutlicher Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich trotz der deutlichen Spiegelberührung von der Unfallstelle und flüchtete unerkannt. Die Polizei Moormerland hat den Unfall aufgenommen und neben dem Vorwurf der Unfallflucht auch ein Verfahren bezüglich eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet. Hinter dem landwirtschaftlichen Fahrzeug befanden sich noch weitere Verkehrsteilnehmende, die Zeugen des Vorfalls sein könnten. Daher werden alle Personen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, gebeten, die Polizei in Moormerland zu kontaktieren

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell