Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.10.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht (2)++Sachbeschädigung an Pkw++Schwerer Diebstahl++Fahren ohne Fahrerlaubnis++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 04.10.2023 kam es in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich eines Geldinstitutes an der Auricher Straße zu einer Unfallflucht, bei welcher ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw Audi im hinteren linken Fahrzeugbereich beschädigte. Anschließend entfernte der Verursacher sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 04.10.2023 wurde bei der Polizei Leer angezeigt, dass es in der Zeit vom 01.10.2023, 19:00 Uhr bis zum 02.10.2023, 14:35 Uhr auf einem Anwohnerparkplatz am Reetweg zu einer Verkehrsunfallflucht kam. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten Seat Alhambra an der linken Fahrzeugseite am vorderen Radkasten und der vorderen Tür. Zeugen, die zu dem Vorfall Angaben machen können, teilen diese bitte der Polizei in Leer mit.

Leer - Sachbeschädigung an Pkw

Bereits am 28.09.2023 kam es in der Zeit von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr zu einer vorsätzlichen Sachbeschädigung an einem Pkw Opel, welcher vor einem Wohnhaus an der Straße "Feldkämpe" abgestellt worden war. Durch derzeit unbekannte Täter wurden dem Fahrzeug erhebliche Kratzer an der Fahrer- und der Beifahrerseite beigebracht. Erst Ermittlungen und Befragungen in der näheren Umgebung brachten keine Erkenntnisse zum Tatverlauf, daher bittet die Polizei Leer mögliche Zeugen, sich auf der Dienststelle zu melden.

Borkum - Schwerer Diebstahl

In der Zeit vom 02.10.2023, 18:00 Uhr bis zum 03.10.2023, 09:00 Uhr kam es an einem Gebäude am Neuen Hafen zu einem schweren Diebstahl. Derzeit unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude, welches als Informationszentrum für Touristen dienst, in dem sie gewaltsam eine Tür öffneten. Anschließend entwendeten der oder Täter einen Laptop und einen geringen zweistelligen Betrag. Die Polizei Borkum hat den Sachverhalt aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden die gebeten, die Borkumer Polizei zu informieren.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 04.10.2023 kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Emden auf der Auricher Straße einen Pkw Audi. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 22-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab sich der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel, deren Konsum von dem 22-jährigen auch eingeräumt wurde. Der Mann musste sich weiteren polizeilichen Maßnahmen unterziehen und sich nun auch in einem Strafverfahren verantworten.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell