Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.10.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Sachbeschädigung an PKW (2) ++ Körperverletzung ++ Gebäudebrand ++

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Leer- Am 02.10.23 wurde durch die Polizei gegen 12:00 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich der "Ledastraße" durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle des 19-jährigen E-Scooter-Fahrers aus Leer wurde festgestellt, dass der Mann das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Beamten. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Er muss sich nun in einem Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Sachbeschädigung an PKW (Zeugen gesucht)

Emden- Bereits am 29.09.23 wurde im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr ein PKW in der "Ortelsburger Straße" beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte einen grauen Opel Corsa im Bereich der rechten Fahrzeugseite und der Motorhaube.

Emden- Im Zeitraum vom 30.09.23, 18:00 Uhr, bis zum 02.10.23, 05:15 Uhr, wurde zudem ein schwarzer Opel Insignia in der "Mühlenstraße" beschädigt. Der unbekannte Täter zerkratzte das Fahrzeug im Bereich beider Fahrzeugseiten und der Motorhaube.

In beiden Fällen sucht die Polizei nach Hinweisen zu den Tätern. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung

Leer- Am 02.10.23 kam es gegen 20:40 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der "Mühlenstraße". Ein 21-jähriger Leeraner wurde durch einen 16 Jahre alten Jugendlichen mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Das Opfer wurde leicht verletzt und von einem Rettungswagen vor Ort behandelt. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Gebäudebrand

Emden- Am 02.10.23 brach gegen 14:50 Uhr in einer Werkstatt eines Einfamilienhauses in der "Taubenstraße" ein Brand aus. Aus bislang ungeklärter Ursache breitete sich das Feuer über die Werkbank bis zum Dachstuhl aus. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohngebäude rechtzeitig verhindert werden. Der Gebäudeschaden wurde auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell