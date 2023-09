Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 30.09.2023

Leer (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden - Am Freitagabend wurde um 21:45 Uhr ein 18-Jähriger Verkehrsteilnehmer aus Emden einer Polizeikontrolle unterzogen, nachdem dieser mit seinem Kleinkraftrad die Nesserlanderstraße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine Alkohol- bzw. Drogenbeeinflussung. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gefährliche Körperverletzungen -Zeugen gesucht-

Emden - Am Samstagmorgen kam es gegen 05:20 Uhr in der Große Straße zu einer vorerst verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In Folge setzte dann ein 31-jährigen Emder Tierabwehrspray ein. Durch den Einsatz des Tierabwehrsprays wurden vier Personen leicht verletzt. Gegen den 31-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Um 06:30 Uhr kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung in der Großen Straße. Insgesamt drei Beschuldigte im Alter von 16 bis 23 Jahren aus Emden und dem Landkreis Aurich wirkten gemeinsam auf einen 31-jährigen Mann aus Emden ein, welcher hierdurch verletzt wurde und ins Krankenhaus musste. Ermittlungen am Einsatzort ergaben, dass ein Tatzusammenhang zu der Körperverletzung unter Einsatz von Tierabwehrspray bestand. Die beteiligten Personen waren alkoholisiert. Es wurden Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die im Tatzeitraum tatrelevante Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Diebstahl von Baustelle -Zeugen gesucht-

Ostrhauderfehn - Von einer Baustelle eines Einfamilienhauses in der Straße An der Klappbrücke wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Betonmischmaschine und ca. 200 Meter Kabel entwendet. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Rhauderfehn.

Diebstahl aus Bäckerei -Zeugen gesucht-

Emden - Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen kam es in der Cirksenastraße zu einem Diebstahl aus einer Bäckerei. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt in das Objekt und entwendeten Bargeld im höheren dreistelligen Bereich. Zeugen, die im Tatzeitraum tatrelevante Beobachtungen getätigt haben werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

Leer - Bei der Kontrolle eines 51-jährigen Führers eines E-Scooters im Osseweg gegen 22:05 Uhr mussten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung feststellen. Ein Vortest ergab dann einen Wert von 1,32 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Leeraner untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Leer - Am Freitagnachmittag kam es auf der Kreuzung Pastorenkamp/Ubbo-Emmius-Straße/Blinke zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Fußgängerin aus Bunde schwer verletzt wurde. Eine 24-jährige Pkw-Führerin aus Leer befuhr mit ihrem Pkw vom Pastorenkamp kommend in die o.g. Kreuzung ein und wollte nach links auf die Ubbo-Emmius-Straße einfahren. Hierbei übersah sie jedoch die Fußgängerin, welche die Kreuzung in Richtung Pastorenkamp überqueren wollte. Die Fußgängerin wurde durch die Kollision schwer verletzt und musste in ein Leeraner Krankenhaus gebracht werden. Die Pkw-Führerin blieb unverletzt, ihr Pkw wurde beschädigt, blieb aber fahrbereit.

Verkehrsunfall mit gemeldeten verletzten Personen

Rhauderfehn - Kurz vor 19 Uhr des Freitagabends kam es auf der 1. Südwieke zu einem Verkehrsunfall mit mehreren gemeldeten verletzten Personen und einem Gebäudeschaden. Nach dem jetzigen Kenntnisstand befuhr ein 53-jähriger Pkw-Führer aus Börger die 1. Südwieke in Richtung Papenburger Straße und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach einem Gegenlenken kollidierte der Führer mit einem vor ihm fahrenden Pkw, kam dann gänzlich nach links von der Fahrbahn und kollidierte mit der Hauswand eines dort befindlichen Imbisses. Der Fahrer wurde einem nahen Krankenhaus zugeführt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An dem Gebäude entstand Sachschaden, deren Höhe hier nicht beurteilt werden kann. Durch das Krankenhaus wurde dann zeitnah mitgeteilt, dass der Pkw-Fahrer keine Unfallverletzungen erlitten hat. Augenscheinlich hatte der Fahrer kurz vor dem Unfall ein plötzlich auftretendes gesundheitliches Problem, welches dann auch ursächlich für den Unfall war. Der 54-jährige Pkw-Führer, der vor dem Unfallverursacher fuhr, wurde leicht verletzt, eine stationäre Behandlung war aber nicht erforderlich.

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Rhauderfehn - Am Freitagabend kam es gegen 19 Uhr auf der Landesstraße zu einem Verkehrsunfall, in deren Folge die Insassen eines Pkw beide leicht verletzt wurden. Nach dem jetzigen Kenntnisstand befuhr der 25-jährige Fahrzeugführer aus Recklinghausen die Landesstraße in Richtung Bockhorst und kam in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte dieser mit mehreren Bäumen, überschlug sich, kollidierte dann mit einem Baum auf der linken Straßenseite und kam dann auf der Straße zum Stehen. Der Fahrzeugführer und sein 32-jähriger Beifahrer aus Rhauderfehn wurden leicht verletzt und musste den örtlichen Krankenhäusern zugeführt werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Da der Pkw Betriebsstoffe verloren hatte, musste die Fahrbahn für die Reinigung mehrere Stunden gesperrt werden.

