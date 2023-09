Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden

Neue Im`puls`e in der Kriminalprävention

Zum 01.10.2023 wird es im Präventionsteam der Polizeiinspektion Leer/Emden einen personellen Wechsel geben. Die neue Beauftragte für Krimimalprävention wird Frau Kriminaloberkommissarin Petra Puls. Frau Puls löst damit Polizeihauptkommissarin Svenia Temmen ab, welche die Beauftragung seit 2015 innehatte und nun hauptamtlich in die Pressestelle der PI Leer/Emden wechselt. Frau Puls, die im Hause der PI Leer/Emden bislang als Fachfrau für den Themenbereich "Häusliche Gewalt" tätig war, übernimmt die Opferhilfeberatung mit in den präventiven Bereich. Zu den Themenbereichen der Kriminalprävention gehören unter anderem der Schutz vor Betrugsdelikten und anderen Kriminalitätsphänomenen sowie auch die technische Sicherheit an Gebäuden. Das Präventionsteam der PI Leer/Emden besteht derzeit aus fünf Kräften, die sich um die verschiedenen Bereiche des Schutzes vor Kriminalität, Jugendschutz und Verkehrssicherheit kümmern. Neben Frau Puls ist Polizeihauptkommissarin Christa Frigger als Beauftragte für Jugendsachen und der Verkehrssicherheitsberater Polizeihauptkommissar Holger Gärtner im Team tätig. Auch gehören am Standort in Emden Polizeihauptkommissarin Christina Meyer und Kriminaloberkommissar Ralf Eiklenborg zum Team. Die Verkehrssicherheitsarbeit im Landkreis wird durch Verkehrsberater aus den Polizeistationen und der Verfügungseinheit unterstützt, die sich vor allem um die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr kümmern. Frau Puls ist ab dem 01.10.2023 unter der Telefonnummer 0491- 97690-108 und per Mail unter praevention@pi-ler.polizei.niedersachsen.de zu erreichen.

