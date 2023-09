Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 25.09.2023

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Unfallflucht

In der Zeit vom 17.09.2023, 18:00 Uhr bis zum 20.09.2023, 18:14 Uhr wurde ein ordnungsgemäß geparkter silberner Pkw Mercedes beschädigt, welcher in der Wallstraße stand. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte das Fahrzeug und verursachte einen deutlichen Schaden an der vorderen linken Stoßstange. Zudem war deutlich roter Farbabrieb erkennbar, welcher vom Verursacher stammen muss. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Leer - Unfallflucht

Am 23.09.2023 kam es in der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:00 Uhr zu einer Beschädigung durch eine Unfallflucht an einem Pkw der Marke MG in der Farbe Weiß. Als mögliche Unfallorte kommen entweder der Parkplatz an einem Lebensmitteldiscounter an der Straße "Hohe Loga" in Frage oder der Parkplatz an einem Supermarkt an der Hauptstraße. Der Wagen wurde am Kotflügel hinten links zerkratzt und eingedellt. Zeugen, die an den genannten Örtlichkeiten einen vergleichbaren Sachverhalt bemerkt haben, werden gebeten, die Polizei Leer zu kontaktieren.

Leer - Unfallflucht

Am 24.09.2023 kam es um 15:00 Uhr auf der Ledastraße zu einer Verkehrsunfallflucht, als eine Verkehrsteilnehmerin zuerst rückwärts aus einer Parklücke fuhr und dann bei Anfahren geradeaus gegen den Kupplungsträger eines geparkten Pkw VW Golf fuhr. Dabei wurde der stehende Golf an der Stoßstange hinten rechts eingedrückt und auch der mitgeführte Fahrradträger wurde beschädigt. Bei dem Unfallgeschehen entstand nach ersten Erkenntnissen ein lautes Geräusch, welches die Verursacherin durchaus auf den Unfall hingewiesen haben könnte. Anschließend verließ die Frau mit ihrem Pkw Audi die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich mit Hinweisen zur Sache an die Leeraner Wache zu wenden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell