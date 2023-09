POL-LER: Pressemeldung vom 24.09.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Sachbeschädigungen an Pkw

Leer - In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es in der Straße "Hohe Loga" zu einer Sachbeschädigung an einen Audi, welcher auf einer Hofeinfahrt geparkt ist. Durch den unbekannten Täter wird die Seitenschiebe an der Beifahrertür mit einem unbekannten Gegenstand vollständig zerstört. Weiterhin kommt es im Wendekamp, ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag, zu einer Sachbeschädigung an einen abgeparkten Mercedes. Auch in diesem Fall wird die Seitenscheibe der Beifahrertür des Pkw beschädigt. Zeugen der Taten werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Weener - Am Samstag, gegen 17:45 Uhr, kommt es auf der Bundesstraße 436 in Weener, zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass ein Fahrzeugführer in Höhe des Buschfelder Sieltiefs nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der dortigen Schutzplanke kollidiert sei. Im Anschluss habe sich der Fahrzeugführer vom Unfallort entfernt. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder den Tathergang geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Kneipengast bedroht den Wirt und leistet Widerstand

Emden - In der Nacht zu Sonntag hält sich ein 28-jähriger Mann aus Leer in einer Emder Lokalität auf. Der alkoholisierte Mann bedroht den Wirt und weigert sich, das Lokal zu verlassen. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhält sich der Mann äußerst aggressiv, beleidigt und bedroht die Beamten und kommt einem Platzverweis nicht nach. Gegen das Verbringen in den Polizeigewahrsam setzt er sich körperlich zur Wehr und verletzt dabei einen Beamten leicht an der Hand. Wegen der erheblichen Alkoholisierung wird ihm eine Blutprobe entnommen und er verbringt die Nacht im Gewahrsam. Es werden diverse Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Ladendiebstahl unter Mitführen eines Taschenmessers

Weener - Am Samstagnachmittag kommt es in einem Baumarkt in Weener zu einem Ladendiebstahl. Der 62-jährige Beschuldigte aus Weener versteckte während des Passierens des Kassenbereichs einen Rolladen-Antrieb unter seiner Jacke. Nach Auslösen des akustischen Alarmes kann der Beschuldigte gestellt werden. Während der Sachverhaltsaufnahme können die eingesetzten Polizeibeamten zudem feststellen, dass der Beschuldige während der Tatausführung ein Taschenmesser bei sich führte. Entsprechend wird ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet.

