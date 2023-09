Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 23.09.2023

Versuchter Einbruch

Hesel - Bereits am Donnerstagabend versuchte ein bisher unbekannter Täter gegen 22:30 Uhr in der Johann-Albers-Straße eine rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses zu öffnen, wurde hierbei aber augenscheinlich gestört, so dass dieser sein Vorhaben aufgeben musste.

Seecontainer aufgebrochen

Leer - Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf ein Firmengelände in der Straße Zur Jemgumer Fähre und öffneten insgesamt 12 Seecontainer. Der oder die Täter verließen die Örtlichkeit jedoch nach jetzigem Kenntnisstand ohne Diebesgut.

Diebstahl aus Pkw

Hesel - In den frühen Morgenstunden des Samstages haben unbekannte Täter in der Friedewaldstraße gegen 00:45 Uhr eine Seitenscheibe eines dort geparkten Pkw Hyundai eingeschlagen und aus dem Pkw dann eine Aktentasche und eine Jacke entwendet. Der Fahrzeugbesitzer wurde durch das Geräusch des Einschlagens der Scheibe auf die Tat aufmerksam, konnte die Täter jedoch nicht mehr antreffen.

Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Westoverledingen - Am Freitagnachmittag kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Großwolder Straße in der Ortschaft Großwolde. Eine 23-jährige Pkw-Führerin aus Westoverledingen befuhr die Pastor-Kersten-Straße und wollte auf die Bundesstraße 70 Richtung Papenburg einfahren. Hierbei übersah sie jedoch einen 63-jährigen Motorradfahrer aus Wittmund, der die Bundesstraße in Richtung Leer befuhr. Infolge der Kollision wurden beide Beteiligte verletzt, der Motorradfahrer musste einem Krankenhaus in Papenburg zugeführt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, dass Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

Diebstahl --Zeugen gesucht--

Emden - Ein bisher unbekannter Täter hat sich auf bisher unbekannter Art und Weise am Freitagnachmittag gegen 18 Uhr Zugang zu den Sozialräumen eines Lebensmittelmarktes in der Fritz-Reuter-Straße verschafft. Von dort aus ist der Täter dann in das Lager gelangt und hat dort mehrere Stangen Zigaretten entwendet. Augenscheinlich über ein Fenster der Sozialräume hat der Täter die Örtlichkeit verlassen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen des Falles melden sich bitte bei der Polizei Emden.

