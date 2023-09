POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.09.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Rhauderfehn - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit vom 22.09.2023, 16:00 Uhr bis zum 25.09.2023, 07:00 Uhr kam es an einer Baustelle am Buchweizenkamp zu dem Diebstahl von Kupferleitungen. Unbekannte Täter betraten die umzäunte Baustelle und kniffen die Rohre ab. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, kontaktieren bitte die Polizei in Rhauderfehn.

Westoverledingen - Unfall im Begegnungsverkehr

Am 25.09.2023 kam es um 07:30 Uhr auf der Lindenstraße zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Rhauderfehn befuhr die Lindenstraße in Fahrtrichtung Flachsmeer. Dort kam ihm eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Westoverledingen entgegen. Aus bisher noch ungeklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge mittig auf der Fahrbahn zusammen. Zusätzlich prallte die 26-jährige nach dem Zusammenstoß noch gegen einen Baum. Durch die Schwere des Zusammenpralls wurden bei beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst. Die Frau aus Westoverledingen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand Sachschaden in einem fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur genauen Unfallursache eingeleitet.

Leer - Diebstahl eines Mobiltelefons

Am 25.09.2023 kam es in der Zeit von 18:00 Uhr bis ca. 18:18 Uhr zu dem Diebstahl eines Mobiltelefons. Der 19-jährige Geschädigte hielt sich zur genannten Zeit in einem Lebensmitteldiscounter an der Straße Hohe Loga auf und hatte sein Mobiltelefon in seiner hinteren Hosentasche aufbewahrt. Nach dem Bezahlvorgang nach dem Einkauf bemerkte er, dass sein Telefon nicht mehr in der Hosentasche steckte. Eine Absuche in der Umgebung verlief negativ, so dass es sehr wahrscheinlich ist, dass unbekannte Täter das Telefon aus seiner Hosentasche entwendeten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Wertsachen immer gut aufbewahrt werden sollten.

Leer - Diebstahl von Schweißgeräten

In der Zeit vom 24.09.2023, 12:30 Uhr bis zum 25.09.2023, 08:00 Uhr kam es an einem Baustellengelände im Bereich "Im Hochmoor" zu dem Diebstahl von zwei Schweißgeräten durch derzeit unbekannte Täter. Die Schweißgeräte, die zusammen einen fünfstelligen Betrag wert sind, waren mit Schlössern auf einem Anhänger befestigt und aufbewahrt worden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Emden - Diebstahl eines Kleinkraftrades

In der Zeit vom 23.09.2023, 12:00 Uhr bis zum 24.09.2023, 19:00 Uhr kam es an der Straße "Große Straße" zu dem Diebstahl eines Kleinkraftrades, einem sogenannten Roller. Das Fahrzeug der Marke Moto Vespa wurde offensichtlich durch den oder die unbekannten Täter genutzt und dann am Marienwehrster Zwinger mit erheblichen Beschädigungen wieder abgestellt. Dort wurde das Fahrzeug am 25.09.2023 wieder aufgefunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Emden - Unfallflucht

Bereits am 13.09.2023 kam es in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:15 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw Fiat 500 in der Brückstraße. Mögliche Zeugen werden gebeten die Emder Polizei zu benachrichtigen.

