POL-ME: 56-Jähriger verursacht stark alkoholisiert Auffahrunfall - Haan - 2307068

Am Montagnachmittag, 24. Juli 2023, verursachte ein 56-jähriger Wuppertaler in Haan stark alkoholisiert einen Auffahrunfall, bei dem gleich drei geparkte Fahrzeuge zum Teil schwer beschädigt wurden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes.

Das war geschehen:

Gegen 16:45 Uhr befuhr ein 56-jähriger Wuppertaler mit seinem Audi A1 die Alleestraße in Richtung Kaiserstraße. In Höhe der Hausnummer 49 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in eine Reihe am rechten Fahrbahnrand abgestellter Fahrzeuge. Hierbei touchierte er zunächst das linke Heck eines Renault Clio. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einem vor ihm abgestellten Opel Viva geschoben, woraufhin dieser das Heck eines Renault Kangoo beschädigte.

Der Renault Clio wurde durch den Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass er einen Totalschaden erlitt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 20.000 Euro.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die alarmierten Beamten in der Atemluft des 56-jährigen Unfallverursachers Alkoholgeruch fest. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 3,0 Promille (1,51 mg/l) auffallend positiv. Zur weiteren Beweisführung ordneten die Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache Hilden an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Wuppertaler ein. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Die Beamten untersagten dem Mann bis auf weiteres das Führen jeglicher führerscheinpflichtiger Fahrzeuge.

