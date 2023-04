POL-F: 230405 - 0405 Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) - (fue) Am Dienstag, den 4. April 2023, gegen 16.55 Uhr, war der Fahrer eines Lkw, eines Mercedes Axor, auf der Schmickstraße unterwegs in Richtung der Franziusstraße. In Höhe der Hausnummer 5 wollte der 42-jährige Fahrer eines Lkw der Marke MAN TGS von links in den Verkehr der Schmickstraße einfahren, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes kam. Durch den Aufprall kam es noch zu einem ...

