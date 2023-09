Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 29.09.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt++ Zeugen zu Verkehrsunfall am 22.08.2023 gesucht++Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht++

Weener - Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 17:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kirchstraße. Ein 21-Jähriger aus Weener fuhr mit einem Pkw Audi auf der Straße "Zum Sportplatz" in Richtung "Kleidobben" und überquerte hierfür die Kirchstraße. Auf dieser war ein 61-Jähriger aus Weener von Holthusen in Richtung Weener mit einem Motorrad unterwegs. Der 21-Jährige übersah den 61-Jährigen, sodass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Kradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Audi stieß noch gegen den Ford einer 39-Jährigen aus Weener, welche im Kleidobben wartete. Die 39-Jährige und der 21-Jährige blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Moormerland - Zeugen zu Verkehrsunfall am 22.08.2023 gesucht

Bereits am 22.08.2023 kam es gegen 15:15 Uhr beim Kreisverkehr in der Theodor-Heuss-Straße/Karl-Carstens-Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei soll ein grauer oder silberner Pkw mit Städtekennung LER, der innerhalb des Kreisverkehres fuhr, einer 17-jährigen Fahrradfahrerin die Vorfahrt genommen haben. Diese musste stark abbremsen, kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Ein bisher unbekannter Mann half der Fahrradfahrerin auf. Durch die bisherigen Ermittlungen konnten weder der Autofahrer noch der Helfer ermittelt werden. Die Polizei in Moormerland bittet daher um Hinweise.

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 24.09.23 bis zum 26.09.23 wurde ein weißer Ford Focus in der Faldernstraße an der hinteren, linken Fahrzeugseite durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.

In der Zeit vom 27.09.23 bis zum 28.09.23 wurde ein grauer Dacia Sandero auf dem Parkplatz eines Geldinstituts in der Johann-Wessels-Straße ebenfalls durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer hinten links beschädigt.

In beiden Fällen entfernten sich die Unfallverursacher unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Die Polizei in Emden ermittelt in beiden Fällen und nimmt Hinweise entgegen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell