Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Küchenbrand und Kellerbrand in Gelsenkirchen, zwei zeitnahe Brandereignisse

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Küchenbrand in Resse Kellerbrand in der Feldmark

Gegen 10:30 Uhr wurden heute die Kräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen in den Grasmückenweg in Resse alarmiert. Der erste Notruf meldete dichten Rauch aus einer Wohnung im 1. Obergeschoß in einem Mehrfamilienhaus. Es wurde zu diesem Zeitpunkt noch eine Person in der Brandwohnung vermutet. Schon auf der Anfahrt wurde durch einen zufällig an der Einsatzstelle anwesenden Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen die Rückmeldung gegeben, dass die Bewohner der Brandwohnung nicht zuhause sind und damit keine Personen gefährdet sind. So konnten sich die Einsatzkräfte auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Ein Trupp ging dann auch direkt zur Brandbekämpfung im Innenangriff vor, die Drehleiter wurde aufgebaut und Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. So konnte schon nach kurzer Zeit das Feuer gelöscht werden und die verrauchten Bereiche mit einem Elektrolüfter belüftet werden. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr an die Polizei übergeben. Nur kurze Zeit später, gegen 11:20 Uhr, erfolgte der nächste Brandeinsatz für die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Dieses Mal wurde ein Kellerbrand in einem Einfamilienhaus im Gartenkamp in der Feldmark gemeldet. Da sich keine Personen mehr im Haus befanden, wurde direkt ein Trupp zur Brandbekämpfung in den Keller geschickt. Auch hier wurde nach kurzer Zeit der Brand wirkungsvoll bekämpft. Was nicht so leicht umzusetzen war, war die Belüftung des Kellers. Durch den Brand war dieser stark verraucht und eine wirkungsvolle Belüftung gestaltete sich problematisch und nahm etwas Zeit in Anspruch. Nachdem dieses Problem aber auch gelöst werden konnte, wurde die Einsatzstelle an die Bewohner übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell