FW-GE: Feuerwehr rettet eingeklemmten Igel

Gelsenkirchen (ots) - Am gestrigen Dienstag wurde der Leitstellte der Feuerwehr Gelsenkirchen gegen 22:15 Uhr ein Wohnungsbrand in der Bertastraße in der Feldmark gemeldet. Nachdem nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in der Wohnung befinden, wurde das Einsatzstichwort auf "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" erhöht und eine große Anzahl von Kräften zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort bestätigte ...

mehr